Дарья Касаткина заразилась коронавирусом

22-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам.
Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих», — написала Касаткина в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, ранее стало известно, что спортсменка не примет участия в турнире категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Он состоится с 7 по 13 февраля.
Отметим, что Касаткина является действующей чемпионкой турнира. В основной сетке вместо неё сыграет 58-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан.
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