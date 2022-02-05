Дарья Касаткина заразилась коронавирусом

22-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина сообщила, что заразилась коронавирусом.

«Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам.

Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих», — написала Касаткина в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, ранее стало известно, что спортсменка не примет участия в турнире категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Он состоится с 7 по 13 февраля.

Отметим, что Касаткина является действующей чемпионкой турнира. В основной сетке вместо неё сыграет 58-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан.