Зверев и Бублик сыграют в финале турнира в Монпелье

На турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) определились финалисты. В финале встретятся немец Александр Зверев и представитель Казахстана Александр Бублик.
Третья ракетка мира Зверев в полуфинале шведа Микаэля Имера. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, закончилась со счетом 6:1, 6:3. Зверев выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. Его соперник, занимающий 83-е место в рейтинге ATP, три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.
Во втором полуфинале 35-я ракетка мира Бублик обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Краинович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
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