Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев и Бублик сыграют в финале турнира в Монпелье

Зверев и Бублик сыграют в финале турнира в Монпелье
Комментарии

На турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) определились финалисты. В финале встретятся немец Александр Зверев и представитель Казахстана Александр Бублик.

Третья ракетка мира Зверев в полуфинале шведа Микаэля Имера. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, закончилась со счетом 6:1, 6:3. Зверев выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. Его соперник, занимающий 83-е место в рейтинге ATP, три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

Во втором полуфинале 35-я ракетка мира Бублик обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Краинович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Монпелье. 1/2 финала
05 февраля 2022, суббота. 17:10 МСК
Филип Краинович
36
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Александр Бублик
35
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Монпелье. 1/2 финала
05 февраля 2022, суббота. 18:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Микаэль Имер
83
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022