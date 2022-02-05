Чемпион US Open дель Потро объявил, что завершит карьеру после следующих турниров

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сообщил, что принял решение завершить карьеру. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед турниром ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который будет проходить с 7 по 13 февраля.
Спортсмен сообщил, что уйдёт из спорта после завершения турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. На оба турнира он получил «уайлдкард».
Чемпион US Open 2009 года Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Травма колена вынудила экс третью ракетку мира четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.
- 5 февраля 2022
-
22:41
-
21:25
-
13:42
-
09:56
-
08:34
-
04:42
-
03:17
-
01:29
-
00:55
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:27
-
22:40
-
20:57
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
15:08
-
09:03
-
08:47
- 3 февраля 2022
-
20:43
-
19:48
-
19:05
-
16:04
-
15:37
-
15:23
-
14:09
-
13:27
-
13:17
-
13:03
-
12:45
-
12:10
-
12:03
-
11:17
-
09:37
-
09:30