Чемпион US Open дель Потро объявил, что завершит карьеру после следующих турниров

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сообщил, что принял решение завершить карьеру. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед турниром ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который будет проходить с 7 по 13 февраля.



Спортсмен сообщил, что уйдёт из спорта после завершения турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. На оба турнира он получил «уайлдкард».



Чемпион US Open 2009 года Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Травма колена вынудила экс третью ракетку мира четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.