Стала известна сетка турнира WTA в Санкт-Петербурге, Павлюченкова сыграет с Кристиан

Опубликована сетка турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге (Россия), который будет проходить с 7 по 13 февраля. Ранее стало известно, что действующая чемпионка турнира россиянка Дарья Касаткина не выступит на соревнованиях, она заразилась коронавирусом.



Первый номер посева получила Мария Саккари из Греции. Она начнёт свой путь матчем с россиянкой Анастасией Потаповой. Ещё одна россиянка Екатерина Александрова встретится с итальянкой Камилой Джорджи.



Камилла Рахимова, получившая «уайлдкард», в первом круге сыграет с Петрой Мартич из Хорватии. Вера Звонарёва, также получившая «уайлдкард», начнёт турнир матчем с Терезой Мартинцовой из Чехии. Вероника Кудерметова в первом круге в соперницы получила швейцарку Белинду Бенчич, а Анастасия Павлюченкова — Жаклин Кристиан из Румынии.

Новость по теме Манданда: знаем, что тяжело будет играть против Веллитона