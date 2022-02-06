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Шварцман сенсационно проиграл 144-й ракетке мира в полуфинале турнира в Кордове

Шварцман сенсационно проиграл 144-й ракетке мира в полуфинале турнира в Кордове
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14-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман сенсационно проиграл 144-й ракетке мира, чилийцу Алехандро Табило в полуфинале турнира в Кордове со счётом 3:6, 6:7 (6:8).

Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Шварцман сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойтов. На счету чилийца 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале турнира Табило встретится победителем пары Альберт Рамос-Вальолас (Испания) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина).

Действующим победителем турнира в Кордове является аргентинец Хуан Мануэль Серунлоло, который в финальном матче 2021 года одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамос-Вальоласом

Кордова. 1/2 финала
06 февраля 2022, воскресенье. 00:45 МСК
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6  
6 		7 8  
         
Алехандро Табило
144
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
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