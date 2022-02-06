Шварцман сенсационно проиграл 144-й ракетке мира в полуфинале турнира в Кордове
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14-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман сенсационно проиграл 144-й ракетке мира, чилийцу Алехандро Табило в полуфинале турнира в Кордове со счётом 3:6, 6:7 (6:8).
Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Шварцман сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойтов. На счету чилийца 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
В финале турнира Табило встретится победителем пары Альберт Рамос-Вальолас (Испания) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина).
Действующим победителем турнира в Кордове является аргентинец Хуан Мануэль Серунлоло, который в финальном матче 2021 года одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамос-Вальоласом
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