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Стали известны первые пары мужского турнира в Далласе

Стали известны первые пары мужского турнира в Далласе
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Определились пары теннисистов, которые сыграют в первом круге турнира категории ATP-250 в Далласе (США).

Первые четыре номера посева, американцы: Тейлор Фритц, Райлли Опелка, Джон Иснер, Дженсон Бруксби сразу сыграют во втором круге турнира.

Пары первого круга:

Оскар Отте (Германия) — Джек Сок (США)
Теннис Сандгрен (США) — Маркос Гирон (США)
Даниэль Альтмайер (Германия) — Андреас Сеппи (Италия)
Фелисьяно Лопес (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия)
Джон Миллман (Австралия) — Брэндон Накашима (США)
Кевин Андерсон (ЮАР) — Сэм Куэрри (США)
Адриан Маннарино (Франция) — Стив Джонсон (США)
Митчелл Крюгер (США) — Йосихито Нисиока (Япония)

Турнир пройдёт с 7 по 13 февраля в Далласе. Призовой фонд составит $ 708 530.

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