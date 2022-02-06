Стали известны первые пары мужского турнира в Далласе

Определились пары теннисистов, которые сыграют в первом круге турнира категории ATP-250 в Далласе (США).

Первые четыре номера посева, американцы: Тейлор Фритц, Райлли Опелка, Джон Иснер, Дженсон Бруксби сразу сыграют во втором круге турнира.

Пары первого круга:

Оскар Отте (Германия) — Джек Сок (США)

Теннис Сандгрен (США) — Маркос Гирон (США)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Андреас Сеппи (Италия)

Фелисьяно Лопес (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия)

Джон Миллман (Австралия) — Брэндон Накашима (США)

Кевин Андерсон (ЮАР) — Сэм Куэрри (США)

Адриан Маннарино (Франция) — Стив Джонсон (США)

Митчелл Крюгер (США) — Йосихито Нисиока (Япония)

Турнир пройдёт с 7 по 13 февраля в Далласе. Призовой фонд составит $ 708 530.