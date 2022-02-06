Энди Маррей вернулся к бывшему тренеру Вальверду на время турнира в Роттердаме

Британский теннисист Энди Маррей временно вернулся к своему бывшему тренеру Даниэле Вальверду.

Отметим, что Вальверду также сотрудничает со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой и не намерен отказываться от подопечного. Маррей и Вальверду будут работать вместе на турнире категории ATP-500 в Роттердаме, куда британец получил уайлд-кард.

Напомним, Маррей в конце января уволил своего предыдущего личного тренера Яна де Витта после окончания его испытательного срока.

Маррей, являвшийся некоторое время первой ракеткой мира, вылетел во втором круге Открытого чемпионата Австралии, потерпев поражение от пробившегося в основную сетку через квалификацию японца Таро Дэниэла, однако перед этим стал финалистом сиднейского турнира АТР-250.

В данный момент Энди занимает 102-ю позицию в рейтинге АТР. В минувшее межсезонье Энди расстался с Джейми Дельгадо, тренировавшим британца на протяжении последних пяти лет.