Бублик обыграл Зверева в финале турнира в Монпелье и завоевал первый титул ATP в карьере

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). В финале турнира 35-я ракетка мира обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. 3-я ракетка мира Зверев выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Бублик, занимающий 35-е место в рейтинге ATP, выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.



Бублик впервые в карьере выиграл турнир ATP. Ранее он потерпел поражения в четырёх финалах подряд. После этой победы Бублик поднимется на 31-е место в рейтинге ATP, что является высшим результатом в его карьере.