Бублик обыграл Зверева в финале турнира в Монпелье и завоевал первый титул ATP в карьере
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Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). В финале турнира 35-я ракетка мира обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. 3-я ракетка мира Зверев выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Бублик, занимающий 35-е место в рейтинге ATP, выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
Бублик впервые в карьере выиграл турнир ATP. Ранее он потерпел поражения в четырёх финалах подряд. После этой победы Бублик поднимется на 31-е место в рейтинге ATP, что является высшим результатом в его карьере.
Монпелье. Финал
06 февраля 2022, воскресенье. 17:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
35
Александр Бублик
А. Бублик
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