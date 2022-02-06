Португалец Жоау Соуза победил на турнире АТР в Пуне
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Португальский теннисист Жоау Соуза одержал победу на турнире АТР в Пуне (Индия), проходившем с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд турнира составлял $ 430 тыс.
В финале Соуза в трёх сетах обыграл финна Эмиля Руусувуори — 2:1 (7:6 (9:7), 4:6, 6:1) и выиграл четвёртый титул в карьере. Этот успех стал первым для португальца с 2018 года. Жоау рассматривается многими экспертами как лучший в истории теннисист из Португалии.
Отметим, что россиянин Аслан Карацев, посеянный на турнире под первым номером, уступил в стартовом матче шведу Микаэлю Имеру со счётом 0:2 (2:6, 6:7 (3:7)). Примечательно, что Аслан из-за номера посева преодолел первый круг на Bye. Этот турнир был первым для Карацева после Australian Open.
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