Доктор Надаля — о победе на Australian Open: у Рафаэля была отличная команда

Физиотерапевт Анхель Мартин, на протяжении продолжительного времени работающий с Рафаэлем Надалем, выделил один из важнейших аспектов победы своего подопечного на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Прежде всего, у Рафы была отличная команда. Мы все, включая его дядю Тони, внесли определённый вклад в успех. И этот коктейль сработал. Рафаэль Надаль – колоссальный чемпион, чьё имя уже записано золотыми буквами в историю тенниса и международного спорта. К тому же его необыкновенная простота в общении делает его по-настоящему великим. Он не просто один из элитных спортсменов. Он очень человечен по отношению к другим людям. Его огонь никогда не погаснет», — сказал Мартин в интервью Marca.

Дядя Надаля Тони тренировал Рафаэля с 2005 по 2017 год и помог своему племяннику добиться шестнадцати побед на турнирах «Большого шлема». С 2016 года главным тренером в команде подготовки Надаля стал Карлос Мойя, бывшая первая ракетка мира. В декабре 2021 года к ней присоединился Марк Лопес, с которым Рафаэль выступал на Олимпиаде-2016 в Рио.