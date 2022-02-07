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Новак Джокович увеличил отрыв от Даниила Медведева в рейтинге ATP

Новак Джокович увеличил отрыв от Даниила Медведева в рейтинге ATP
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В обновлённой версии рейтинга ATP от 7 февраля сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первую строчку, увеличил отрыв от идущего вторым россиянина Даниила Медведева. По итогам Australian Open Даниил сократил отставание до 890 очков, однако в новом рейтинге Новак оторвался на 1240 баллов.

Рейтинг АТР. 7 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 875.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9635.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7865.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7145.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5018.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4565.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3818.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3495.
...
14 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2633...
28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1748.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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