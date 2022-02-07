Александр Зверев поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 7 февраля немец Александр Зверев поднялся на девятую строчку. Лучший россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.
Чемпионская гонка ATP. 7 февраля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1495.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 780.
4 (4). Маттео Берреттини (Италия) — 765.
5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 750.
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 650.
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610.
8 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 550.
9 (16). Александр Зверев (Германия) — 470.
10 (9). Янник Синнер (Италия) — 440.
…
15 (14). Аслан Карацев (Россия) — 340...
21 (19). Карен Хачанов (Россия) — 285...
54 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 107...
62 (48). Андрей Рублёв (Россия) — 90...
76 (60). Павел Котов (Россия) — 80.
- 7 февраля 2022
-
09:17
-
09:11
-
08:02
-
07:57
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
20:16
-
19:09
-
15:32
-
15:11
-
02:59
-
00:59
- 5 февраля 2022
-
22:41
-
21:25
-
13:42
-
09:56
-
08:34
-
04:42
-
03:17
-
01:29
-
00:55
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:27
-
22:40
-
20:57
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
15:08
-
09:03
-
08:47
- 3 февраля 2022
-
20:43
-
19:48
-
19:05
-
16:04
-
15:37