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Александр Зверев поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке ATP

Александр Зверев поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке ATP
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 7 февраля немец Александр Зверев поднялся на девятую строчку. Лучший россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.

Чемпионская гонка ATP. 7 февраля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1495.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 780.
4 (4). Маттео Берреттини (Италия) — 765.
5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 750.
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 650.
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610.
8 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 550.
9 (16). Александр Зверев (Германия) — 470.
10 (9). Янник Синнер (Италия) — 440.

15 (14). Аслан Карацев (Россия) — 340...
21 (19). Карен Хачанов (Россия) — 285...
54 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 107...
62 (48). Андрей Рублёв (Россия) — 90...
76 (60). Павел Котов (Россия) — 80.

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