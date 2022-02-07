Рублёв и Хачанов выбыли из борьбы на турнире в Роттердаме в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выбыли из борьбы на турнире ATP, проходящем в Роттердаме (Нидерланды).

Российский дуэт в парных состязаниях уступил тандему Весли Колхоф (Нидерланды) — Нил Скупски (Великобритания), сеянному на состязаниях под четвёртым номером, – 7:5, 5:7, 7:10.

Мужской профессиональный теннисный турнир проводится в Роттердаме на крытых хардовых кортах с 1972 года. С 2009 года турнир относится к серии ATP-500 с призовым фондом около € 1,12 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Рекордсменами турнира по количеству побед в одиночном разряде являются американец Артур Эш и швейцарец Роджер Федерер, выигравшие по три турнира. Этот результат мог в 1984 году повторить Джимми Коннорс, но его финальный матч с Иваном Лендлом был прерван, так как поступило сообщение о спрятанной на стадионе бомбе. Швед Андерс Яррид, серб Ненад Зимонич и француз Николя Маю четырежды первенствовали в турнире пар.