Рублёв и Хачанов выбыли из борьбы на турнире в Роттердаме в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выбыли из борьбы на турнире ATP, проходящем в Роттердаме (Нидерланды).
Российский дуэт в парных состязаниях уступил тандему Весли Колхоф (Нидерланды) — Нил Скупски (Великобритания), сеянному на состязаниях под четвёртым номером, – 7:5, 5:7, 7:10.
Мужской профессиональный теннисный турнир проводится в Роттердаме на крытых хардовых кортах с 1972 года. С 2009 года турнир относится к серии ATP-500 с призовым фондом около € 1,12 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.
Рекордсменами турнира по количеству побед в одиночном разряде являются американец Артур Эш и швейцарец Роджер Федерер, выигравшие по три турнира. Этот результат мог в 1984 году повторить Джимми Коннорс, но его финальный матч с Иваном Лендлом был прерван, так как поступило сообщение о спрятанной на стадионе бомбе. Швед Андерс Яррид, серб Ненад Зимонич и француз Николя Маю четырежды первенствовали в турнире пар.
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