Кудерметова в упорной борьбе уступила Бенчич на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге.

В стартовом матче Кудерметова уступила пятому номеру посева швейцарке Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Бенчич — 8 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Бенчич встретится с победительницей матча Кая Юван (Словения) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля. Его действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не смогла принять участия в текущем розыгрыше из-за коронавируса.