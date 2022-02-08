Ангелина Журавлёва отказалась от участия в турнирах из-за подозрений в допинге

Российская теннисистка Ангелина Журавлёва отказалась от участия в соревнованиях до вынесения решения по предъявленному ей обвинению в использовании запрещённых препаратов.

Проба у Журавлёвой была взята во время теннисного турнира в Казани, проходившего с 22 по 28 ноября. Этот образец был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в Монреале (Канада) для анализа, и было обнаружено, что он содержит метаболит аримистана.

12 января Журавлёва была уведомлена о том, что она подозревается в использовании допинга, сообщает сайт Международной федерации тенниса. Приняв добровольное временное отстранение, Ангелина будет иметь право на зачёт любого периода дисквалификации, впоследствии наложенной на неё, при условии, что она полностью соблюдает необходимые требования.