Карацев проиграл Грикспору в первом круге турнира в Роттердаме, потеряв два матчбола

Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление в мужском одиночном разряде на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Россиянин, посеянный под седьмым номером, в первом круге в трёх сетах проиграл голландцу Таллону Грикспору (WC) — 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (0:7).

Матч продолжался 2 часа 27 минут. 14-я ракетка мира Карацев выполнил четыре эйса, сделал шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, занимающий 62-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что по ходу поединка Карацев вёл 6:2, 5:2, но затем не подал на матч. А в третьем сете при счёте 5:3 россиянин не смог реализовать два матчбола на приёме.

Во втором круге Грикспор встретится с победителем матча между сербом Филипом Краиновичем и венгром Мартоном Фучовичем. Эта игра пройдёт завтра, 9 февраля.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет € 1 208 315.