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Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Роттердаме

Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Роттердаме
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который завершится 13 февраля.

В стартовом матче Рублёв (2) обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Лааксонена — 9 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 созданного.

В следующем раунде Рублёв сразится с победителем встречи Юго Гастон (Франция) – Квон Сон У (Южная Корея).

Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв.

Роттердам. 1-й круг
08 февраля 2022, вторник. 15:55 МСК
Генри Лааксонен
85
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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