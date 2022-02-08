Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Роттердаме

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который завершится 13 февраля.

В стартовом матче Рублёв (2) обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Лааксонена — 9 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 созданного.

В следующем раунде Рублёв сразится с победителем встречи Юго Гастон (Франция) – Квон Сон У (Южная Корея).

Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв.