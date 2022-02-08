Хачанов отыграл у Попырина матчбол и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал волевую победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
На старте соревнований Хачанов обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (8:6). Отметим, что в третьем сете Карен отыгрался с матчбола при счёте 4:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Попырина — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем раунде Хачанов поборется с шестым сеяным Кэмероном Норри из Великобритании.
Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является другой россиянин Андрей Рублёв.
Роттердам. 1-й круг
08 февраля 2022, вторник. 15:05 МСК
28
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
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66
Алексей Попырин
А. Попырин
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