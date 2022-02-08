Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов отыграл у Попырина матчбол и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Хачанов отыграл у Попырина матчбол и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов одержал волевую победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

На старте соревнований Хачанов обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (8:6). Отметим, что в третьем сете Карен отыгрался с матчбола при счёте 4:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Попырина — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем раунде Хачанов поборется с шестым сеяным Кэмероном Норри из Великобритании.

Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является другой россиянин Андрей Рублёв.

Роттердам. 1-й круг
08 февраля 2022, вторник. 15:05 МСК
Карен Хачанов
28
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 7 8
7 7 		1 6 6
         
Алексей Попырин
66
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
«Спасибо, Элина!» Муж Свитолиной не позволил Карену Хачанову выиграть пятый титул «Спасибо, Элина!» Муж Свитолиной не позволил Карену Хачанову выиграть пятый титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022