Хачанов отыграл у Попырина матчбол и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов одержал волевую победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

На старте соревнований Хачанов обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (8:6). Отметим, что в третьем сете Карен отыгрался с матчбола при счёте 4:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Попырина — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем раунде Хачанов поборется с шестым сеяным Кэмероном Норри из Великобритании.

Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является другой россиянин Андрей Рублёв.