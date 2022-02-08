Денис Шаповалов потерпел поражение от 137-й ракетки мира на старте турнира в Роттердаме
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12-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел неожиданное поражение на старте турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В первом круге соревнований Шаповалов в двух сетах проиграл 137-й ракетке мира чеху Иржи Легечке (Q) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Шаповалов 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Легечки — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Примечательно, что для 20-летнего чеха это первая победа в основной сетке турнира уровня ATP.
Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.
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