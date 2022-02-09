Аслан Карацев и Александр Бублик вышли в 1/4 турнира в Роттердаме в парном разряде
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14-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев вместе с казахстанцем Александром Бубликом пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде.
В 1/8 Карацев и Бублик в упорном матче обыграли Рэйвена Клаасена (ЮАР) и Бена Маклахлана (Япония). Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, [11:9] в пользу россиянина и казахстанца.
Карацев и Бублик 10 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету их соперников – 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Ранее Карацев завершил выступление на соревнованиях в Роттердаме в одиночном разряде, проиграв голландцу Таллону Грикспору (WC) со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (0:7).
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