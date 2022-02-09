Карацев назвал теннисиста, которым восхищается больше всего

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, кем из теннисистов восхищается больше всего.

«Я бы назвал Роджера Федерера. Потому что он показывает фантастический теннис даже в этом возрасте. Я тренировался с ним пару раз. Тем не менее, то, как он играет, как он чувствует мяч и как он двигается, — это нечто другое», — приводит слова Карацева Tennis World USA.

Ранее Карацев завершил выступление в мужском одиночном разряде на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Россиянин, посеянный под седьмым номером, в первом круге в трёх сетах проиграл голландцу Таллону Грикспору.

Отметим, что по ходу поединка Карацев вёл 6:2, 5:2, но затем не подал на матч. А в третьем сете при счёте 5:3 россиянин не смог реализовать два матчбола на приёме.