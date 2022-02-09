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Дель Потро уступил в своём первом матче за 3 года. Теннисист вскоре завершит карьеру

Дель Потро уступил в своём первом матче за 3 года. Теннисист вскоре завершит карьеру
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Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро проиграл в своём первом матче с 2019 года. В первом круге турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) дель Потро встречался с ещё одним аргентинским спортсменом – Федерико Дельбонисом. Хуан-Мартин дель Потро уступил со счётом 1:6, 3:6.

Буэнос-Айрес. 1-й круг
09 февраля 2022, среда. 02:25 МСК
Хуан-Мартин дель Потро
753
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Федерико Дельбонис
42
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис

Экс третья ракетка мира Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Травма колена вынудила аргентинца четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.

Спортсмен сообщил, что уйдёт из спорта после завершения турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. На оба турнира он получил «уайлд-кард».

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