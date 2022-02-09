Дель Потро уступил в своём первом матче за 3 года. Теннисист вскоре завершит карьеру

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро проиграл в своём первом матче с 2019 года. В первом круге турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) дель Потро встречался с ещё одним аргентинским спортсменом – Федерико Дельбонисом. Хуан-Мартин дель Потро уступил со счётом 1:6, 3:6.

Экс третья ракетка мира Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Травма колена вынудила аргентинца четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.

Спортсмен сообщил, что уйдёт из спорта после завершения турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. На оба турнира он получил «уайлд-кард».