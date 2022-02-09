Дель Потро объявил о завершении карьеры, проиграв в первом матче после возвращения

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро проиграл в своём первом матче с 2019 года. В первом круге турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) дель Потро встречался с ещё одним аргентинским спортсменом – Федерико Дельбонисом. Хуан-Мартин дель Потро уступил со счётом 1:6, 3:6.
После матча дель Потро объявил о завершении карьеры, хотя ранее появлялась информация, что он примет участие ещё в одном турнире.
«Сегодня я поставил точку. Теперь мне нужно заниматься своим коленом, чтобы нормально себя чувствовать в повседневной жизни. Сегодня я испытал незабываемые чувства, это была моя последняя игра. Я ухожу счастливым», – цитирует теннисиста Argentina Open в «Твиттере».
Экс третья ракетка мира Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Травма колена вынудила аргентинца четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.
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