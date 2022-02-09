Дель Потро не смог сдержать слёзы в концовке последнего матча в карьере

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро проиграл в своём первом матче с 2019 года. В первом круге турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) дель Потро встречался с ещё одним аргентинским спортсменом – Федерико Дельбонисом. Хуан-Мартин дель Потро уступил со счётом 1:6, 3:6.

В концовке матча дель Потро не смог сдержать слёз, встреча была приостановлена на несколько минут. Болельщики на трибунах постарались поддержать теннисиста и начали скандировать его имя. Фотография плачущего Хуана-Мартина была опубликована в «Твиттере» Tennis Majors.

После матча дель Потро объявил о завершении карьеры, хотя ранее появлялась информация, что они примет участие ещё в одном турнире.

Экс третья ракетка мира Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Травма колена вынудила аргентинца четырежды делать операции на протяжении двух лет.