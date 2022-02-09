Кафельников: жаль Валиеву! Но мы реально опять сами подставились

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на информацию о сомнительном результате допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Жаль Камилу! Но мы реально опять сами подставились», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.
В командном турнире от сборной России, помимо Валиевой, участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.
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