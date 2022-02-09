Александрова не смогла пробиться в 1/4 турнира в Санкт-Петербурге, уступив Саккари

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертьфинал домашнего турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге.

В матче второго круга Александрова в двух сетах проиграла седьмой ракетке мира представительнице Греции Марии Саккари (1) со счётом 2:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Александрова 7 раз подала навылет и допустила 6 двойных ошибок. На счету Саккари — 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За право выйти в полуфинал турнира Саккари сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (8).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля. Его действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не смогла принять участия в текущем розыгрыше из-за коронавируса.