Энди Маррей в двух сетах обыграл Александра Бублика на старте турнира в Роттердаме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В стартовом матче Маррей в двух сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Бублика — 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 использованный брейк-пойнт из 4.
Примечательно, что на прошлой неделе Бублик впервые в карьере выиграл турнир на уровне ATP в Монпелье, в финале победив третью ракетку мира немца Александра Зверева.
За право выйти в четвертьфинал соревнований Маррей сразится с девятой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3).
Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.
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