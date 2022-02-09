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Энди Маррей в двух сетах обыграл Александра Бублика на старте турнира в Роттердаме

Энди Маррей в двух сетах обыграл Александра Бублика на старте турнира в Роттердаме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Маррей в двух сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Бублика — 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 использованный брейк-пойнт из 4.

Примечательно, что на прошлой неделе Бублик впервые в карьере выиграл турнир на уровне ATP в Монпелье, в финале победив третью ракетку мира немца Александра Зверева.

За право выйти в четвертьфинал соревнований Маррей сразится с девятой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3).

Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.

Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2022, среда. 21:40 МСК
Александр Бублик
31
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Энди Маррей
95
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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