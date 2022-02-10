Джокович отреагировал на уход из тенниса дель Потро
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович отреагировал на новость о том, что чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро завершил профессиональную карьеру.
«Спасибо за все твои эмоции! Ты невероятный», — написал Джокович в «сториз» своего «инстаграма».
Джокович сделал репост видео, на котором дель Потро прощается с теннисом.
Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour. Права на видео принадлежат ATP.
Аргентинец принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 1:6, 3:6.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
00:19
- 9 февраля 2022
-
23:38
-
21:43
-
19:58
-
07:49
-
06:43
-
04:24
-
04:08
-
00:53
- 8 февраля 2022
-
20:30
-
19:03
-
17:53
-
17:20
-
15:38
-
14:30
-
11:24
-
08:59
-
07:05
-
00:38
-
00:19
- 7 февраля 2022
-
22:58
-
22:36
-
21:40
-
09:17
-
09:11
-
08:02
-
07:57
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
20:16
-
19:09
-
15:32
-
15:11
-
02:59
-
00:59
- 5 февраля 2022
-
22:41
Партнерский контент