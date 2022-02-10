Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович отреагировал на уход из тенниса дель Потро

Джокович отреагировал на уход из тенниса дель Потро
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович отреагировал на новость о том, что чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро завершил профессиональную карьеру.

«Спасибо за все твои эмоции! Ты невероятный», — написал Джокович в «сториз» своего «инстаграма».

Джокович сделал репост видео, на котором дель Потро прощается с теннисом.

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour. Права на видео принадлежат ATP.

Аргентинец принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 1:6, 3:6.

«Боль в колене стала моим кошмаром!» Дель Потро повесил бандану на сетку и ушёл из тенниса «Боль в колене стала моим кошмаром!» Дель Потро повесил бандану на сетку и ушёл из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022