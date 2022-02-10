Хачанов в двух сетах уступил Норри и вылетел с турнира в Роттердаме

В Роттердаме (Нидерланды) на стадионе «Ахой Роттердам. Центральный корт» состоялся матч 2-го круга теннисного турнира категории ATP-500, в котором сошлись 26-летний британец Кэмерон Норри (13-е место рейтинга) и 25-летний представитель России Карен Хачанов.

Встреча завершилась победой Норри в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

На счету Хачанова 12 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 из 6 (33%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 из 8 (38%) удачных брейков.

Напомним, Хачанов ранее завершил участие на турнире в парном разряде. В паре с Андреем Рублёвым в первом круге они вылетели от Уэса Колхофа (Нидерланды) и Нила Скупски (Великобритания) – 7:5, 5:7, 7:10.