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Хачанов в двух сетах уступил Норри и вылетел с турнира в Роттердаме

Хачанов в двух сетах уступил Норри и вылетел с турнира в Роттердаме
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В Роттердаме (Нидерланды) на стадионе «Ахой Роттердам. Центральный корт» состоялся матч 2-го круга теннисного турнира категории ATP-500, в котором сошлись 26-летний британец Кэмерон Норри (13-е место рейтинга) и 25-летний представитель России Карен Хачанов.

Встреча завершилась победой Норри в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

На счету Хачанова 12 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 из 6 (33%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 из 8 (38%) удачных брейков.

Напомним, Хачанов ранее завершил участие на турнире в парном разряде. В паре с Андреем Рублёвым в первом круге они вылетели от Уэса Колхофа (Нидерланды) и Нила Скупски (Великобритания) – 7:5, 5:7, 7:10.

Роттердам. 2-й круг
09 февраля 2022, среда. 23:45 МСК
Кэмерон Норри
13
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Карен Хачанов
28
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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