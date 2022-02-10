«Мяч не сидел на ракетке». Александрова прокомментировала поражение от Саккари

Российская теннисистка Екатерина Александрова, уступившая гречанке Марии Саккари в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, прокомментировала своё поражение.



«Считаю, что можно было с ней играть – особенно во втором сете. Если бы я сразу не упустила свою подачу, то можно было бы навязать борьбу и сделать что-то. Но как-то сегодня не сложилось у меня, мяч не сидел на ракетке, всё немного вылетало в аут. Всё-таки, когда играешь с преимуществом в брейк, играется гораздо спокойнее. Ну и играла она действительно неплохо.



Давило ли на меня то, что я оставалась последней россиянкой в основной сетке турнира? Да нет, особо не давило. Я пыталась думать только об игре и о том, что нужно сделать, чтобы добиться успеха. А мыслей о том, что я последняя россиянка в сетке не было», — приводит слова Александровой официальный сайт турнира.



В матче второго круга Александрова в двух сетах проиграла седьмой ракетке мира представительнице Греции Марии Саккари (1) со счётом 2:6, 4:6.

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