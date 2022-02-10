Саккари: с Александровой я провела очень хороший матч

Греческая теннисистка Мария Саккари осталась довольна своей игрой в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге с россиянкой Екатериной Александровой. Встреча завершилась со счётом 6:2,6:4 в пользу гречанки.
«Сделать брейк в начале второго сета было достаточно важноь. Потом она подавала действительно хорошо, мы обе держали свои подачи. Поэтому иметь преимущество в один брейк было очень важно для меня, чтобы завершить сет и матч. Думаю, я провела очень основательную игру, чтобы «брейкануть» её в первом гейме второго сета. Да, это было очень хорошее преимущество в один брейк.
Смогу ли я повысить уровень своей игры дальше? Это то, что я буду стараться сделать. У меня был сегодня достаточно хороший уровень, который, надеюсь, доведёт меня далеко. Однако, я знаю, что, чтобы выиграть турнир, пройти очень далеко по сетке, мне нужно будет, конечно, поднять свой уровень. Однако я думаю, что это был очень хороший матч, очень хорошее начало подъёма этого уровня сегодня. И, как я уже сказала на корте, мне очень приятно, как я сделала это», — приводит слова Саккари официальный сайт турнира.
Следующей соперницей Марии Саккари на турнире в Санкт-Петербурге станет бельгийка Элисе Мертенс.
- 10 февраля 2022
-
08:54
-
08:36
-
07:27
-
01:39
-
00:19
- 9 февраля 2022
-
23:38
-
21:43
-
19:58
-
07:49
-
06:43
-
04:24
-
04:08
-
00:53
- 8 февраля 2022
-
20:30
-
19:03
-
17:53
-
17:20
-
15:38
-
14:30
-
11:24
-
08:59
-
07:05
-
00:38
-
00:19
- 7 февраля 2022
-
22:58
-
22:36
-
21:40
-
09:17
-
09:11
-
08:02
-
07:57
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
20:16
-
19:09
-
15:32