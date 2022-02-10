Рублёв обыграл корейца Квон Сон У и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который завершится 13 февраля.
Во втором круге соревнований Рублёв (2) обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 20 минут.
Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету корейского теннисиста — 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 созданных.
В четвертьфинале турнира в Роттердаме Рублёв сразится с победителем встречи Таллон Грикспор (Нидерланды) – Мартон Фучович (Венгрия).
Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв.
Роттердам. 2-й круг
10 февраля 2022, четверг. 15:30 МСК
53
Квон Сон У
К. У
Окончен
0 : 2
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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