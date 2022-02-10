Рублёв обыграл корейца Квон Сон У и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который завершится 13 февраля.

Во втором круге соревнований Рублёв (2) обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 20 минут.

Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету корейского теннисиста — 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 созданных.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Рублёв сразится с победителем встречи Таллон Грикспор (Нидерланды) – Мартон Фучович (Венгрия).

Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв.