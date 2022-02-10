Томас Энквист вошёл в тренерский штаб Стефаноса Циципаса

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что к нему в команду вошёл бывший четвёртый номер мирового рейтинга швед Томас Энквист.

«Энквист — это новый член моей команды. Очень важно, чтобы в моём штабе был такой человек, как он.

У Томаса большой опыт игр в туре, и я его очень уважаю. Причина, по которой он здесь, состоит в том, чтобы помочь мне, показать мне новый взгляд на игру и дать несколько новых идей. Я здесь, чтобы выслушать всё, что он будет мне говорить. Между нами есть хорошее взаимопонимание», — сказал Циципас на пресс-конференции турнира в Роттердаме.

Напомним, Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв белоруса Илью Ивашко со счётом 6:4, 6:1. Теперь Стефанос сразится с Алексом де Минором.