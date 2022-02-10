Циципас рассказал, что изменил в своей ракетке после травмы локтя

Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос об изменениях своей ракетки. Спортсмену пришлось прибегнуть к этому после травмы локтя, которую он получил текущей зимой.

«Я не так много экспериментирую со струнами для ракетки. Если бы не мой локоть, мне бы никогда не пришлось искать новое решение. Важно было найти альтернативное решение, потому что струны, как мне кажется, являются одной из причин, по которой я страдаю от травм в последние годы.

То, что я немного поиграл с натуральными струнами, чрезвычайно помогло и придало мне много уверенности. Мой локоть чувствует себя гораздо лучше», — сказал Циципас на пресс-конференции турнира в Роттердаме.

Напомним, Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв белоруса Илью Ивашко со счётом 6:4, 6:1. В следующей стадии соревнований Стефанос сразится с Алексом де Минором.