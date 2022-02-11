Джоковичу могут отказать во въезде в США на турнир в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович может не сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает Daily Mail.

Отмечается, Джокович включён в список участников турнира, однако у него могут возникнуть проблемы по прилёту в США из-за его позиции по вакцинации. Джокович до сих пор не вакцинировался от коронавируса, Сам турнир разрешают играть без вакцинации, однако в США действуют строгие правила пересечения границы.

Сообщается, что в список исключений от вакцинации попадают люди, приезжающие в США по экстренным или гуманитарным причинам, а также лица, которые отвечают национальным интересам.

Напомним, Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.



Новак пытался через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена. Сообщалось, что ему могут запретить посещение страны на три года.