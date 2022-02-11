Джоковичу могут отказать во въезде в США на турнир в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович может не сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает Daily Mail.
Отмечается, Джокович включён в список участников турнира, однако у него могут возникнуть проблемы по прилёту в США из-за его позиции по вакцинации. Джокович до сих пор не вакцинировался от коронавируса, Сам турнир разрешают играть без вакцинации, однако в США действуют строгие правила пересечения границы.
Сообщается, что в список исключений от вакцинации попадают люди, приезжающие в США по экстренным или гуманитарным причинам, а также лица, которые отвечают национальным интересам.
Напомним, Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.
Новак пытался через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена. Сообщалось, что ему могут запретить посещение страны на три года.
- 11 февраля 2022
-
04:53
-
02:55
- 10 февраля 2022
-
23:47
-
23:36
-
22:36
-
17:27
-
08:54
-
08:36
-
07:27
-
01:39
-
00:19
- 9 февраля 2022
-
23:38
-
21:43
-
19:58
-
07:49
-
06:43
-
04:24
-
04:08
-
00:53
- 8 февраля 2022
-
20:30
-
19:03
-
17:53
-
17:20
-
15:38
-
14:30
-
11:24
-
08:59
-
07:05
-
00:38
-
00:19
- 7 февраля 2022
-
22:58
-
22:36
-
21:40
-
09:17
-
09:11