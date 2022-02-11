Рублёв выходил в четвертьфиналы последних 11 турниров ATP-500, в которых участвовал

Российский теннисист Андрей Рублёв выходил в стадию 1/4 финала в 11 последних турнирах категории ATP-500, в которых он участвовал.
Последний раз Андрей не сумел выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине-2019. Тогда Рублёв проиграл итальянцу Фабио Фоньини (3:6, 4:6).
Рублёв на последних 11 турнирах категории ATP-500:
Роттердам-2022 — минимум 1/4 финала
Галле-2021 — финал
Барселона-2021 — 1/4 финала
Дубай-2021 — 1/2 финала
Роттердам-2021 — титул
Вена-2020 — титул
Санкт-Петербург-2020 — титул
Гамбург-2020 — титул
Дубай-2020 — 1/4 финала
Роттердам-2020 — 1/4 финала
Вена-2019 — 1/4 финала
Пекин-2019 — 2-й круг.
Напомним, сегодня, 11 февраля, в 23:00 мск Рублёв поборется за выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме с венгром Мартоном Фучовичем.
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