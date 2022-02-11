Рублёв выходил в четвертьфиналы последних 11 турниров ATP-500, в которых участвовал

Российский теннисист Андрей Рублёв выходил в стадию 1/4 финала в 11 последних турнирах категории ATP-500, в которых он участвовал.

Последний раз Андрей не сумел выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине-2019. Тогда Рублёв проиграл итальянцу Фабио Фоньини (3:6, 4:6).

Рублёв на последних 11 турнирах категории ATP-500:

Роттердам-2022 — минимум 1/4 финала

Галле-2021 — финал

Барселона-2021 — 1/4 финала

Дубай-2021 — 1/2 финала

Роттердам-2021 — титул

Вена-2020 — титул

Санкт-Петербург-2020 — титул

Гамбург-2020 — титул

Дубай-2020 — 1/4 финала

Роттердам-2020 — 1/4 финала

Вена-2019 — 1/4 финала

Пекин-2019 — 2-й круг.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в 23:00 мск Рублёв поборется за выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме с венгром Мартоном Фучовичем.