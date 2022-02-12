10-я ракетка мира Янник Синнер прекратил сотрудничество с тренером Риккардо Пьятти
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10-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер и известный тренер Рикардо Пьятти прекратили сотрудничество. Синнер играл под руководством именитого специалиста с 2014 года.
Несмотря на победу в семи матчах из восьми в 2022 году, Синнер принял решение о смене тренера, находясь в Австралии на турнире «Большого шлема». Теннисист и тренер взаимно договорились о прекращении сотрудничества.
На последнем Открытом чемпионате Австралии Янник Синнер дошёл до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6, 2:6).
Текущий турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) Синнер пропускает из-за коронавируса.
Отметим, что Пьятти тренировал таких теннисистов, как Мария Шарапова, Новак Джокович и Ришар Гаске.
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