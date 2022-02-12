Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Роттердаме. На стадии четвертьфинала он обыграла представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Рублёв сделал 2 подачи навылет и реализовал 2 из 4 брейк-пойнта. На счету Фучовича 2 эйса и 2 двойные ошибки.
За выход в финал Рублёв посмотрит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который ранее в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри.
Турнир в Роттердаме проходит с 7 по 13 февраля. Общий призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв. В финальном матче 2021 года Рублёв победил Фучовича.
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