Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Роттердаме. На стадии четвертьфинала он обыграла представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Рублёв сделал 2 подачи навылет и реализовал 2 из 4 брейк-пойнта. На счету Фучовича 2 эйса и 2 двойные ошибки.

За выход в финал Рублёв посмотрит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который ранее в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри.

Турнир в Роттердаме проходит с 7 по 13 февраля. Общий призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв. В финальном матче 2021 года Рублёв победил Фучовича.