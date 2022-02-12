Определились все полуфиналистки теннисного турнира в Санкт-Петербурге

На проходящем в Санкт-Петербурге теннисном турнире категории WTA-500 стали известны все полуфинальные пары.



Посеянная на турнире под первым номером греческая спортсменка Мария Саккари сыграет за выход в финал с румынкой Ириной Бегу. Вторую путёвку в финал разыграют получившая второй номер посева эстонка Анетт Контавейт и представительница Латвии Елена Остапенко.



В четвертьфинале Саккари победила бельгийку Элисе Мертенс (7:6, 6:2), Бегу была сильнее чешки Терезы Мартинцовой (6:4, 6:2), Контавейт переиграла швейцарку Белинду Бенчич (7:6, 6:2), а Остапенко оказалась сильнее Александры Саснович из Беларуси (7:6, 4:6, 6:3).



В прошлом году турнир в Санкт-Петербурге выиграла россиянка Дарья Касаткина, которая в этом году была вынуждена отказаться от участия в нём из-за коронавируса.

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