Даниилу Медведеву подарили автомобиль на день рождения

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото своего подарка на день рождения — это автомобиль. Вчера, 11 февраля, Даниилу исполнилось 26 лет.
«Подарок на день рождения», — подписал фото Медведев.
Фото: «Инстаграм» Даниил Медведева
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Даниил дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Уроженец Манакора выиграл рекордный, 21-й турнир «Большого шлема» в карьере.
В начале февраля Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды). Ожидается, что россиянин должен вернуться на корт в конце февраля. Он планировал сыграть на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 21 по 27 февраля.
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