Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниилу Медведеву подарили автомобиль на день рождения

Даниилу Медведеву подарили автомобиль на день рождения
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото своего подарка на день рождения — это автомобиль. Вчера, 11 февраля, Даниилу исполнилось 26 лет.

«Подарок на день рождения», — подписал фото Медведев.

Фото: «Инстаграм» Даниил Медведева

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Даниил дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Уроженец Манакора выиграл рекордный, 21-й турнир «Большого шлема» в карьере.

В начале февраля Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды). Ожидается, что россиянин должен вернуться на корт в конце февраля. Он планировал сыграть на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 21 по 27 февраля.

Медведев станет первой ракеткой мира, даже не играя! Объясняем, когда и при каких условиях Медведев станет первой ракеткой мира, даже не играя! Объясняем, когда и при каких условиях
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022