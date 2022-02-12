Бенчич — о перенесённом ковиде: дыхание пока не восстановилось, оно не такое, как раньше

Швейцарская теннисистка, действующая олимпийская чемпионка в одиночном разряде Белинда Бенчич рассказала, что до сих пор недовосстановилась из-за перенесённого коронавируса.
«На самом деле не так просто проходит у меня восстановление после ковида, как хотелось бы. Что-то обнаружили в моих легких, что не является нормой. Так что восстановление потребует времени. Ближайшие 2-3 месяца я еще буду ощущать последствия заболевания. Дыхание у меня пока еще не восстановилось, оно не такое, как раньше. Но мне просто придется принять тот факт, что я сейчас не смогу показать такие высокие результаты, как я бы хотела. Это ощущалось еще в Австралии, и я ожидала, что не смогу там показать свой лучший теннис, на который я могла бы рассчитывать», — приводит слова Бенчич официальный сайт женского турнира в Санкт-Петербурге.
В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Бенчич уступила эстонке Анетт Контавейт в двух сетах — 6:7, 2:6.
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