Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме, где он может сыграть с Рублёвым

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале четвёртая ракетка мира Циципас обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 4:6, 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Циципас выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 137-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.



Пока соперник Циципаса по финалу неизвестен. В другом полуфинале встретятся россиянин Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Рублёв является действующим чемпионом турнира в Ротттердаме. В финале в прошлом году он обыграл венгра Мартона Фучовича.