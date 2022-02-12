Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме, где он может сыграть с Рублёвым

Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме, где он может сыграть с Рублёвым
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале четвёртая ракетка мира Циципас обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Циципас выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 137-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.

Пока соперник Циципаса по финалу неизвестен. В другом полуфинале встретятся россиянин Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Рублёв является действующим чемпионом турнира в Ротттердаме. В финале в прошлом году он обыграл венгра Мартона Фучовича.

Роттердам. 1/2 финала
12 февраля 2022, суббота. 17:10 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Иржи Легечка
137
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022