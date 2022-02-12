Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме, где он может сыграть с Рублёвым
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Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале четвёртая ракетка мира Циципас обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Циципас выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 137-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.
Пока соперник Циципаса по финалу неизвестен. В другом полуфинале встретятся россиянин Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Рублёв является действующим чемпионом турнира в Ротттердаме. В финале в прошлом году он обыграл венгра Мартона Фучовича.
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