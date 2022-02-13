Аргентинец Шварцман вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе, где встретится с Руудом

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Буэнос-Айрес Лаун Теннис Клуб. Корт им. Гильермо Виласа» полуфинальный матч теннисного турнира категории ATP 250, в котором сошлись 26-летний итальянец Лоренцо Сонего (22-й номер рейтинга) и 29-летний аргентинец Диего Шварцман (15-й номер рейтинга).

Победу в трёх сетах одержал Шварцман – 7:5, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут.

На счету Сонего в этой игре три подачи навылет, три двойные ошибки и 5 из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У Шварцмана ни одного эйса, одна двойная ошибка и 7 из 15 (47%) по удачным брейкам.

В финале турнира Шварцману будет противостоять 23-летний норвежец Каспер Рууд (8-й номер рейтинга). Встреча пройдёт в воскресенье, 13 февраля. Начало – 22:00 мск.