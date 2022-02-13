Иснер и Опелка сыграли самый долгий тай-брейк в истории ATP на турнире в Далласе

В полуфинале турнира категории ATP-250 в Далласе (США) в американском дерби Райлли Опелка, получивший второй номер посева, одолел посеянного третьим Джона Иснера на двух тай-брейках – 7:6 (9:7), 7:6 (24:22). Тай-брейк второго сета стал рекордным за всю историю мужского тенниса в основных сетках соревнований уровнем выше фьючерсов и челленджеров – то есть на турнирах ATP, в соревнованиях сборных, включая Кубок Дэвиса, и на «Больших Шлемах».

Предыдущий рекорд (20:18) на соревнованиях ATP и турнирах «Большого Шлема» делили сразу несколько теннисистов. С таким счётом Бьорн Борг выиграл тай-брейк у Премжита Лалла на Уимблдоне-1973, Горан Иванишевич у Даниэля Нестора на US Open – 1993, тот же Иванишевич у Грега Руседки на турнире в Лондоне в 1997-м, Роджер Федерер у Марата Сафина на Итоговом чемпионате в 2004-м, Хосе Акасусо у Бьорна Фау на «Мастерсе» в Канаде в 2006 году, Жо-Вильфрид Цонга у Энди Роддика на Australian Open – 2007, Энди Маррей у Филиппа Кольшрайбера в Дубае-2017 и Леонардо Майер у Марко Чеккинато в Окленде-2020.

Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Опелка выполнил 39 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. У Иснера 21 подача навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов в матче не было.