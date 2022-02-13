Россиянка Калинская и американка Макнелли выиграли турнир в Санкт-Петербурге в паре
Поделиться
Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэти Макнелли переиграли представительницу Польши Алицию Росольску и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в финальном матче турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:4 в пользу Калинской и Макнелли.
Калинской 23 года, она занимает 170-ю позицию в парном рейтинге WTA. Этот успех стал для неё третьим в парном разряде под эгидой организации.
20-летняя Макнелли располагается на 21-й строчке в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла пятый титул под эгидой организации в парном разряде.
Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории WTA-500, его призовой фонд в 2022 году составил более $ 703 тыс.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
17:53
-
16:25
-
13:45
-
05:57
-
05:15
-
03:16
-
00:27
-
00:10
- 12 февраля 2022
-
20:17
-
09:53
-
08:20
-
05:13
-
04:49
-
01:25
-
00:43
- 11 февраля 2022
-
21:59
-
18:08
-
07:42
-
04:53
-
02:55
- 10 февраля 2022
-
23:47
-
23:36
-
22:36
-
17:27
-
08:54
-
08:36
-
07:27
-
01:39
-
00:19
- 9 февраля 2022
-
23:38
-
21:43
-
19:58
-
07:49
-
06:43
-
04:24
Партнерский контент