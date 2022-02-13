Россиянка Калинская и американка Макнелли выиграли турнир в Санкт-Петербурге в паре

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэти Макнелли переиграли представительницу Польши Алицию Росольску и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в финальном матче турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:4 в пользу Калинской и Макнелли.

Калинской 23 года, она занимает 170-ю позицию в парном рейтинге WTA. Этот успех стал для неё третьим в парном разряде под эгидой организации.

20-летняя Макнелли располагается на 21-й строчке в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла пятый титул под эгидой организации в парном разряде.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории WTA-500, его призовой фонд в 2022 году составил более $ 703 тыс.