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Оже-Альяссим в двух сетах обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Роттердаме

Оже-Альяссим в двух сетах обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Роттердаме
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира ATP-500, который проходил в Роттердаме (Нидерланды). В финале соревнований он уверенно обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Матч закончился со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Четвёртая ракетка мира Циципас выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из шести.

Оже-Альяссим выиграл первый титул в карьере. Ранее он потерпел поражения в восьми финалах.

В прошлом году турнир в Роттердаме выиграл россиянин Андрей Рублёв. В этот раз он уступил Оже-Альяссиму в полуфинале.

Роттердам. Финал
13 февраля 2022, воскресенье. 17:40 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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