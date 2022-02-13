Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Контавейт обыграла Саккари в финале турнира в Санкт-Петербурге

Контавейт обыграла Саккари в финале турнира в Санкт-Петербурге
Комментарии

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победителем турнира WTA-500, который проходил в Санкт-Петербурге (Россия). В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари в трёх сетах. Матч завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.

7-я ракетка мира Саккари три раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Её соперница, занимающая девятое место в мировом рейтинге, сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из 14.

Призовой фонд турнира превышал $ 700 тыс. В прошлом году победителем соревнований в Санкт-Петербурге стала россиянка Дарья Касаткина. Она не сумела принять участие в турнире в этом году из-за заражения коронавирусом.

Санкт-Петербург. Финал
13 февраля 2022, воскресенье. 16:40 МСК
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 5
5 		7 7 7
         
Анетт Контавейт
9
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022