Контавейт обыграла Саккари в финале турнира в Санкт-Петербурге
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победителем турнира WTA-500, который проходил в Санкт-Петербурге (Россия). В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари в трёх сетах. Матч завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.
7-я ракетка мира Саккари три раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Её соперница, занимающая девятое место в мировом рейтинге, сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из 14.
Призовой фонд турнира превышал $ 700 тыс. В прошлом году победителем соревнований в Санкт-Петербурге стала россиянка Дарья Касаткина. Она не сумела принять участие в турнире в этом году из-за заражения коронавирусом.
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