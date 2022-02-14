Анетт Контавейт стала 6-й ракеткой мира, Анастасия Павлюченкова — 13-й

В обновлённом рейтинге WTA от 14 февраля эстонская теннисистка Анетт Контавейт впервые в карьере поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 13-ю позицию.
Рейтинг WTA. 14 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452.
5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4429.
6 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 4241.
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195.
8 (7). Мария Саккари (Греция) — 4191.
9 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 3986.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3070.
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13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2583...
28 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1760...
31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1655...
34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1532...
51 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1106...
80 (81). Варвара Грачёва (Россия) — 847.
86 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 788.
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