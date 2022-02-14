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Анетт Контавейт поднялась на шестую строчку в чемпионской гонке WTA

Анетт Контавейт поднялась на шестую строчку в чемпионской гонке WTA
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 14 февраля эстонская теннисистка Анетт Контавейт поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 15-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 14 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 2470.
2 (2). Даниэль Коллинз (США) — 1300.
3 (3). Мэдисон Кис (США) — 1090.
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 965.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 735.
6 (19). Анетт Контавейт (Эстония) — 725.
7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 711.
8 (16). Мария Саккари (Греция) — 600.
9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 520.
10 (8). Аманда Анисимова (США) — 520.
...
15 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 425...
21 (15). Вероника Кудерметова (Россия) — 311...
51 (46). Людмила Самсонова (Россия) — 131.
52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 130...
56 (84). Екатерина Александрова (Россия) — 121...
63 (59). Камилла Рахимова (Россия) — 109...
69 (67). Анастасия Потапова (Россия) — 89...
91 (90). Анастасия Гасанова (Россия) — 58.

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