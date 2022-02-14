Анетт Контавейт поднялась на шестую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 14 февраля эстонская теннисистка Анетт Контавейт поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 15-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 14 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 2470.

2 (2). Даниэль Коллинз (США) — 1300.

3 (3). Мэдисон Кис (США) — 1090.

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 965.

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 735.

6 (19). Анетт Контавейт (Эстония) — 725.

7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 711.

8 (16). Мария Саккари (Греция) — 600.

9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 520.

10 (8). Аманда Анисимова (США) — 520.

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15 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 425...

21 (15). Вероника Кудерметова (Россия) — 311...

51 (46). Людмила Самсонова (Россия) — 131.

52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 130...

56 (84). Екатерина Александрова (Россия) — 121...

63 (59). Камилла Рахимова (Россия) — 109...

69 (67). Анастасия Потапова (Россия) — 89...

91 (90). Анастасия Гасанова (Россия) — 58.