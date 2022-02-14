Рублёв обратился к фанатам после турнира в Роттердаме, где не сумел защитить титул

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обратился к подписчикам после выступления на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Знаю, что нечасто бываю в «Твиттере», и вообще в последние месяцы не был по-настоящему активен в социальных сетях. Я просто хочу поблагодарить вас за поддержку, которую получил на прошлой неделе в Роттердаме, это была хорошая неделя, первый полуфинал спустя время. Теперь я взволнован тем, что смогу выкладываться на максимум в ближайшие недели», — написал Рублёв в своём «твиттере».

Напомним, Рублёв не сумел защитить титул, завоёванный в 2021 году. В полуфинале соревнований он проиграл будущему чемпиону канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6.